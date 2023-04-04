Все военнослужащие России смогут стать миротворцами

Госдума позволила всем военнослужащим России входить в состав миротворческого контингента

Госдума на пленарном заседании 4 апреля приняла в первом чтении законопроект, который позволяет всем военнослужащим участвовать в миротворческой деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что изменения предлагалось внести в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Ранее в состав миротворческого контингента могли входить только те военные, которые подписали контракт. После принятия законопроекта все военнослужащие смогут пройти специальную подготовку и участвовать в миротворческой деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что эта инициатива позволит России увеличить возможности по привлечению военнослужащих, участвующих в миротворческом контингенте.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает процедуру признания военнослужащих пропавшими без вести или погибшими. Уточняется, что инициатива предлагает признавать военнослужащих безвестно отсутствующими и объявлять их умершими в более короткие сроки.