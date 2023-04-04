Погиб ушедший добровольцем в зону СВО журналист из Петербурга Денис Семенов

Журналист из Санкт-Петербурга Денис Семенов, ушедший добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО), погиб на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Друзья репортера рассказали, что он отправился на спецоперацию перед Новым годом с гуманитарной миссией, а потом подписал контракт. Его последним заданием был вывоз тел павших товарищей. «Так и погибли, он и еще парнишка с позывным Тайга», — сообщила подруга погибшего Наталья Никифорова. Она уточнила, что о смерти Семенова стало известно 30 марта.

30 марта сообщалось о гибели в ходе СВО депутата Даши Дарижапова. Политик из Бурятии погиб от осколочного ранения под Угледаром. Депутат служил старшим вычислителем мотострелкового батальона в звании младшего сержанта. Его мобилизовали в сентябре 2022 года. У Дарижапова остались родители, братья и сестры.