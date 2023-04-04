Малышева перечислила главные секреты здорового сна

Малышева рассказала, что матрас для здорового сна должен быть средней жесткости

Доктор медицинских наук Елена Малышева, а также иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили главные секреты здорового сна. Специалисты заявили, что быстрое засыпание и правильный сон обеспечивают матрас средней жесткости и специальная маска для сна. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам Малышевой, для здорового сна очень важен правильный матрас, который будет обеспечивать семь точек опоры. «Матрас вы должны подбирать по себе, он должен быть средней жесткости и обеспечивать семь точек опоры — он будет немножко прогибаться и поддерживать вам и плечо, и голову, и таз, и ноги», — объяснил Гандельман. Слишком мягкий матрас, искривляющий позвоночник, будет препятствовать засыпанию, добавил он.

Специалисты также рассказали, что хорошему сну способствует использование масок для сна. «Доказано, что маска для сна реально помогает засыпать быстрее и хорошо высыпаться, — отметил Продеус. Помимо этого, быстро заснуть помогает плотное тяжелое одеяло, добавил он. «Тяжелое одеяло вас прижимает и фактически отправляет в состояние зародыша — вы комфортно спите», — пояснил он. Помимо этого, быстрому засыпанию способствуют теплые носки, отметили медики.

Ранее Малышева назвала условия, соблюдение которых поможет человеку быстро заснуть. По словам доктора, для этого необходимо перестать использовать гаджеты перед сном и ложиться спать в прохладной комнате.