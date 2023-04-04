Появилось видео удара «Солнцепеков» по позициям ВСУ под Кременной
«РВ» показала видео удара огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону ВСУ под КременнойСюжетРакетные удары по Украине:
Видео удара тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
«Спецназ группировки "О" выявил позиции украинских боевиков на фронте у Сватово-Кременной и передал координаты», — говорится в публикации. Затем расчеты «Солнцепеков» нанесли удар.
Ранее появились кадры, снятые солдатами ВСУ, на которых они проезжают мимо колонны уничтоженной техники НАТО.