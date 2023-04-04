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21:00, 4 апреля 2023Бывший СССР

Появилось видео удара «Солнцепеков» по позициям ВСУ под Кременной

«РВ» показала видео удара огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону ВСУ под Кременной
СюжетРакетные удары по Украине:

Видео удара тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Спецназ группировки "О" выявил позиции украинских боевиков на фронте у Сватово-Кременной и передал координаты», — говорится в публикации. Затем расчеты «Солнцепеков» нанесли удар.

Ранее появились кадры, снятые солдатами ВСУ, на которых они проезжают мимо колонны уничтоженной техники НАТО.

Алевтина Запольская
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