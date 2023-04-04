Появилось видео удара «Солнцепеков» по позициям ВСУ под Кременной

«РВ» показала видео удара огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону ВСУ под Кременной

Видео удара тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Спецназ группировки "О" выявил позиции украинских боевиков на фронте у Сватово-Кременной и передал координаты», — говорится в публикации. Затем расчеты «Солнцепеков» нанесли удар.

Ранее появились кадры, снятые солдатами ВСУ, на которых они проезжают мимо колонны уничтоженной техники НАТО.