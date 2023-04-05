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16:22, 5 апреля 2023Путешествия

Двое в костюмах ангелов избили прохожего в Сочи

В Сочи двое аниматоров в костюмах ангелов устроили потасовку с прохожим и попали на видео

Двое аниматоров в костюмах ангелов избили прохожего в курортной зоне Сочи и попали на видео. Запись произошедшего публикует Telegram-канал Sochi Today.

На размещенных в сети кадрах видно, как двое людей, переодетых в костюмы ангелов, устроили потасовку с неизвестным мужчиной. «На курорте активизировались уличные аниматоры-попрошайки, всяческие лошади и ослы уже не справлялись и к ним добавились еще и ангелы. Они ходят по набережным и пешеходным зонам и по наработанной схеме разводят туристов», — написал автор опубликованного ролика.

По информации РИА Новости, городским отделом МВД России была инициирована проверка обстоятельств случившегося.

Валентина Процкова
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