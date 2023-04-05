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14:22, 5 апреля 2023Бывший СССР

Белоруссия проведет военные учения у польской границы

Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО на полигоне «Брестский» у польской границы

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белоруссия проведет тактические учения на полигоне «Брестский» у границы с Польшей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны республики.

Отмечается, что тренировочные маневры будут проходить с 5 по 7 апреля. В них задействуют одно из подразделений зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противоракетной обороны (ПВО) Белоруссии.

Планируется, что в ходе учений командованию нужно будет принять решение на перемещение, совершить марш в позиционный район, развернуть там дивизион в боевые порядки и заступить на боевое дежурство.

«Задачи предстоит решать в условиях постоянных активных радиоэлектронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения БПЛА», — добавили в ведомстве.

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Георгий Нестеров
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