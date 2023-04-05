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12:54, 5 апреля 2023Россия

Россиянин с ограниченными возможностями здоровья умер в бассейне

В Свердловской области мужчина с ограниченными возможностями здоровья умер в бассейне

Фото: Serena Repice Lentini / Unsplash

68-летний житель Свердловской области с ограниченными возможностями здоровья умер в бассейне. Об инциденте в городе Асбест сообщает сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

По словам очевидца, россиянин ударился при прыжке в воду. Он смог самостоятельно выйти из бассейна, после чего почувствовал себя плохо. «Сначала тренеры подбежали, оказывали первую помощь, потом приехала скорая», — добавил очевидец. Реанимировать мужчину не удалось.

Погибший вел здоровый образ жизни и был известным в городе спортсменом, утверждает издание. Знакомые мужчины сообщили, что он постоянно участвовал в соревнованиях несмотря на заболевание опорно-двигательного аппарата. Утверждается, что россиянин поддерживал себя в хорошей физической форме и выполнял нормы ГТО.

Это не первый за последние дни трагический случай в бассейнах. Так, 2 апреля в Москве первоклассник утонул во время первого занятия по плаванию. По данным Telegram-канала Shot, мальчик учился плавать в спортшколе олимпийского резерва. Он скончался по дороге в больницу.

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Алан Босиков
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