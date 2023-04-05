Сотрудники «Роснефти» стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года»

Сотрудники «Роснефти» стали победителями XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2022»

Специалисты Ангарской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок (входят в «Роснефть») стали победителями XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года-2022» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность».

Генеральный директор НЗМП Михаил Ларюхин инициировал внедрение ряда крупных инвестиционных проектов, которые позволили увеличить производственную мощность завода более чем на 100 тысяч тонн. Он является соавтором двух патентов и рационализаторского предложения с экономическим эффектом порядка 20 миллионов рублей в год.

Главный технолог НЗМП Юрий Хорошев является экспертом в области процесса производства смазочных материалов и соавтором трех патентов. Под его руководством Центральная заводская лаборатория успешно прошла аккредитацию в национальной системе Росаккредитации, оснащена 100 единицами нового оборудования, внедрено более 15 современных методов испытаний.

Начальник технологического отдела НЗМП Ольга Гунякова разрабатывает новые виды продукции (масла различного назначения, пакеты присадок), в том числе, в рамках программы импортозамещения. Только за последние пять лет Гунякова и коллеги поставили на производство более 80 новых видов смазочных масел.

Специалист АНХК Максим Аршинский является автором и соавтором 36 опубликованных статей и тезисов-докладов, в том числе трех патентов на изобретение и одного свидетельства программы для ЭВМ. Научные работы Аршинского связаны с исследованием и усовершенствованием процессов и аппаратов для подготовки природного и попутного нефтяного газа к транспортировке.

Владимир Балуткин за 20 лет работы в АНХК становился автором и соавтором 37 рационализаторских предложений, направленных на повышение безопасности и эффективности производства, а также оптимизацию технологических схем предприятия. Под его руководством проведена реконструкция сети отопительного газа АНХК, реализуются мероприятия по технологическому перевооружению межцеховых коммуникаций для повышения надежности и противоаварийной устойчивости схем трубопроводов.

Конкурс «Инженер года» проходит при поддержке правительства Российской Федерации. Победителям присваивается звание Лауреата конкурса и вручаются дипломы, памятные медали, сертификаты и серебряные знаки «Профессиональный инженер России».

