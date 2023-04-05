Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:01, 5 апреля 2023Мир

Первая леди США стала участницей расистского скандала

Newsweek: Джилл Байден попала в расистский скандал из-за баскетбольного матча

Фото: Justin Tafoya / NCAA Photos / Getty Images

Первую леди США Джилл Байден обвинили в расизме после выступления на финале национального чемпионата США по баскетболу среди женщин между командами из Луизианы и Айовы. О произошедшем скандале с участием супруги главы Белого дома сообщает Newsweek.

В ходе поединка произошел инцидент между звездой Луизианы афроамериканкой Энджел Риз и баскетболисткой из Айовы Кейтлин Кларк. Риз провоцировала Кларк так же, как она соперниц несколькими играми ранее, перекрывая лицо руками и показывая на безымянный палец. Это означало, что там скоро появится чемпионский перстень.

После игры на Риз обрушились критики, спортсменка заявила о двойных стандартах по отношению к ней, ведь Кларк за такой же поступок ничего не было.

После матча Байден поздравила обе команды с выступлением и пригласила их в Белый дом вопреки устоявшейся традиции, когда только победитель чемпионата посещает прием. Чемпионат выиграли спортсменки из Луизианы, но Байден решила пригласить также команду проигравших, за которую выступает Кларк.

«Мы надеемся, что победители приедут в Белый дом. Я собираюсь сказать мужу, что команда из Айовы тоже должна приехать, потому что они показали такую ​​​​хорошую игру», — заявила первая леди.

Ее высказывание лишь усугубило скандал. Риз возмутило приглашение баскетболисток из Айовы. Она заявила, что в случае если на прием будет приглашена проигравшая команда, то победители не приедут.

Президент США Джо Байден тоже не раз попадал в расистские скандалы. Ранее его упрекнули в оскорблении целой нации, когда во время выступления он заявил, что, «может, он и ирландец, но не дурак».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Еще один российский хоккеист клуба НХЛ отказался участвовать в ЛГБТ-акции
92-летний медиамагнат Руперт Мердок разорвал помолвку с невестой
Стало известно о состоянии пострадавших из-за прорыва трубы в Петербурге
Бывшая сотрудница Варламова потребовала с него 700 тысяч рублей
Продажи «АвтоВАЗа» за год выросли почти вдвое
ВСУ обстреляли приграничный российский регион
В Петербурге девочки-подростки жестоко избили охранника бара
Первая леди США стала участницей расистского скандала
Раскольники захватили православный храм во время отпевания погибшего солдата ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.