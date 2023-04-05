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14:52, 5 апреля 2023Экономика

Johnson & Johnson выплатит миллиарды долларов по искам о детской присыпке

Johnson & Johnson заплатит $8,9 млрд за урегулирование иска по асбесту в детской присыпке

Фото: Mike Segar / Reuters

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) сообщила на сайте, что выделит 8,9 миллиарда долларов на урегулирование судебных исков из-за детской присыпки.

Сумма подлежит выплате по всем текущим и будущим претензиям по этому делу в течение 25 лет. В октябре 2021 года на эти цели компания выделила два миллиарда долларов. Таким образом нынешнее решение увеличивает потенциальный размер выплат на 6,9 миллиарда. В J&J подчеркнули, что финансовое урегулирование не подразумевает признание каких-либо нарушений, а позиция компании относительно безопасности ее продуктов с тальком остается неизменной.

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С первой волной громких судебных разбирательств Johnson & Johnson столкнулась еще в 2018 году. На текущий момент подано несколько тысяч исков против компании из-за производства косметического талька (используется в детской присыпке). Как утверждают истцы, в его составе есть асбест, который может спровоцировать развитие ряда онкологических заболеваний, в том числе рака яичников, рака легких, мезотелиомы и других. J&J в пресс-релизе ссылается на десятилетия медицинских исследований по всему миру, подтвердивших безопасность талька.

В марте 2022 года после начала боевых действий на Украине Johnson & Johnson частично остановила поставки своей продукции в Россию. Компания заморозила все инвестиции в страну и отказалась от рекламы и клинических исследований, а затем решила прекратить и поставки товаров для личной гигиены. При этом J&J продолжила поставлять в Россию медикаменты и медицинское оборудование.

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Влада Горячева
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