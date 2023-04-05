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14:09, 5 апреля 2023Россия

Организаторы конкурса «Лидеры России» назвали число поданных заявок на участие

Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Больше 17 тысяч заявок на участие в новом сезоне кадрового конкурса «Лидеры России» было получено в первые сутки их приема. Об этом заявил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, передает РИА Новости.

«На данную минуту... у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким», — сказал Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета конкурса «Лидеры России».

Пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей», был запущен во вторник, 4 апреля.

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Татьяна Романова
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