Организаторы конкурса «Лидеры России» назвали число поданных заявок на участие

Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Больше 17 тысяч заявок на участие в новом сезоне кадрового конкурса «Лидеры России» было получено в первые сутки их приема. Об этом заявил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, передает РИА Новости.

«На данную минуту... у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким», — сказал Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета конкурса «Лидеры России».

Пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей», был запущен во вторник, 4 апреля.

