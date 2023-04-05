Корпорация МСП оценила объем привлеченных от предпринимателей заявок

Корпорация МСП привлекла заявок от предпринимателей на сумму более 1,7 миллиарда рублей

МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, по итогам первого квартала 2023 года получила свыше 120 заявок из 40 регионов на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. По сравнению с первым кварталом 2022 года количество заявок на льготный лизинг оборудования, поступивших в Корпорацию за первые три месяца 2023 года, увеличилось почти в 2,5 раза, а в денежном выражении в три раза. Сумма среднего чека составляет 14,4 миллиона рублей. Во втором квартале начнется новый этап подачи заявок.

В числе наиболее активных регионов по числу обращений: г. Москва (213,9 миллиона рублей), Московская область (174,6 миллиона рублей), Пермский край (124,3 миллиона рублей), Ростовская область (107,4 миллиона рублей), Владимирская область (91,4 миллиона рублей). Далее в первой десятке регионов-лидеров — Санкт-Петербург (более 81,5 миллиона рублей), Свердловская область (72,1 миллиона рублей), Тульская область (67,9 миллиона рублей), Нижегородская область (60,8 миллиона рублей) и Брянская область (58,8 миллиона рублей).

В 2023 году полностью цифровизирована подача и обработка заявки. В кабинете клиента на Цифровой платформе МСП.РФ проверка на соответствие базовым критериям льготной лизинговой программы происходит автоматически. Заявка и документы подписываются ЭЦП. Благодаря цифровой среде сократился объем требуемых документов, снизился срок рассмотрения заявок. Теперь подать заявку можно в любое время, в любой точке страны.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил эффективность первой заявочной кампании МСП Лизинг, которая была создана в сентябре 2022 года на базе четырех лизинговых организаций. «Мы запустили заявочную кампанию в последние дни февраля этого года. Фактически за один месяц, март, мы превзошли в разы те результаты, которые продемонстрировали четыре лизинговые компании за первые три месяца прошлого года. Именно для повышения охвата была проведена реорганизация и создана одна консолидированная лизинговая компания. Мы не останавливаемся на достигнутом, собираем сейчас обратную связь от бизнеса и по ее итогам продолжим совершенствовать нашу лизинговую поддержку», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, к концу 2023 года Корпорация МСП намерена предоставить микро-, малому и среднему бизнесу лизинговое финансирование на общую сумму 9,5 миллиарда рублей. В дополнение к действующему продукту Корпорация МСП готовит запуск льготного лизинга с лимитом до 100 миллионов рублей для средних предприятий по программе «Приоритет».

Повышение доступности льготного лизинга для предпринимателей связано, в том числе с доступными условиями финансовой поддержки предпринимателей. Так, по программе «Приоритет+» микро- и малому бизнесу доступно финансирование на сумму от 0,5 миллиона рублей до 50 миллионов рублей на срок от 13 до 84 месяцев. Ставка составляет шесть процентов для российского оборудования и восемь процентов для иностранного. Авансирование — от 10 процентов от стоимости предмета лизинга и от нуля процентов — при наличии поручительства РГО (региональной гарантийной организации). Отсутствует необходимость залога, внедрены «плавающие» графики платежей (в том числе с учетом сезонности бизнеса), первый платеж — только через 30 дней после приемки оборудования и другое.

Напомним, малый бизнес может получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.