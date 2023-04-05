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10:00, 5 апреля 2023Экономика

Корпорация МСП оценила объем привлеченных от предпринимателей заявок

Корпорация МСП привлекла заявок от предпринимателей на сумму более 1,7 миллиарда рублей

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, по итогам первого квартала 2023 года получила свыше 120 заявок из 40 регионов на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. По сравнению с первым кварталом 2022 года количество заявок на льготный лизинг оборудования, поступивших в Корпорацию за первые три месяца 2023 года, увеличилось почти в 2,5 раза, а в денежном выражении в три раза. Сумма среднего чека составляет 14,4 миллиона рублей. Во втором квартале начнется новый этап подачи заявок.

В числе наиболее активных регионов по числу обращений: г. Москва (213,9 миллиона рублей), Московская область (174,6 миллиона рублей), Пермский край (124,3 миллиона рублей), Ростовская область (107,4 миллиона рублей), Владимирская область (91,4 миллиона рублей). Далее в первой десятке регионов-лидеров — Санкт-Петербург (более 81,5 миллиона рублей), Свердловская область (72,1 миллиона рублей), Тульская область (67,9 миллиона рублей), Нижегородская область (60,8 миллиона рублей) и Брянская область (58,8 миллиона рублей).

В 2023 году полностью цифровизирована подача и обработка заявки. В кабинете клиента на Цифровой платформе МСП.РФ проверка на соответствие базовым критериям льготной лизинговой программы происходит автоматически. Заявка и документы подписываются ЭЦП. Благодаря цифровой среде сократился объем требуемых документов, снизился срок рассмотрения заявок. Теперь подать заявку можно в любое время, в любой точке страны.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил эффективность первой заявочной кампании МСП Лизинг, которая была создана в сентябре 2022 года на базе четырех лизинговых организаций. «Мы запустили заявочную кампанию в последние дни февраля этого года. Фактически за один месяц, март, мы превзошли в разы те результаты, которые продемонстрировали четыре лизинговые компании за первые три месяца прошлого года. Именно для повышения охвата была проведена реорганизация и создана одна консолидированная лизинговая компания. Мы не останавливаемся на достигнутом, собираем сейчас обратную связь от бизнеса и по ее итогам продолжим совершенствовать нашу лизинговую поддержку», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, к концу 2023 года Корпорация МСП намерена предоставить микро-, малому и среднему бизнесу лизинговое финансирование на общую сумму 9,5 миллиарда рублей. В дополнение к действующему продукту Корпорация МСП готовит запуск льготного лизинга с лимитом до 100 миллионов рублей для средних предприятий по программе «Приоритет».

Повышение доступности льготного лизинга для предпринимателей связано, в том числе с доступными условиями финансовой поддержки предпринимателей. Так, по программе «Приоритет+» микро- и малому бизнесу доступно финансирование на сумму от 0,5 миллиона рублей до 50 миллионов рублей на срок от 13 до 84 месяцев. Ставка составляет шесть процентов для российского оборудования и восемь процентов для иностранного. Авансирование — от 10 процентов от стоимости предмета лизинга и от нуля процентов — при наличии поручительства РГО (региональной гарантийной организации). Отсутствует необходимость залога, внедрены «плавающие» графики платежей (в том числе с учетом сезонности бизнеса), первый платеж — только через 30 дней после приемки оборудования и другое.

Напомним, малый бизнес может получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.

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Татьяна Романова
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