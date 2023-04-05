В Индии сообщили о сигнале Путина для НАТО

The Indian Wire: размещение ядерного оружия в Белоруссии является сигналом Путина для НАТО

Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии является важным сигналом для НАТО. Об этом сообщает индийский портал The Indian Wire.

Отмечается, что данное решение призвано продемонстрировать политическую сплоченность России и Белоруссии. «Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, по-видимому, является тактикой шантажа НАТО и Украины», — говорится в статье. Автор материала считает, что теперь Европа станет осторожнее относится к оказанию помощи Киеву. В то же время отмечается, что подобные меры повышают вероятность возобновления соперничества в области ядерных вооружений.

Кроме того, издание указало на тот факт, что Путин объявил об этом спустя несколько дней после визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву. По итогам визита лидеры стран выпустили заявление, в котором указали, что «все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие».

Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие

В конце марта российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Он отметил, что строительство хранилища для него планируется завершить к 1 июня. По словам российского лидера, оружие будет размещено без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).