В Москве задержали организатора массовых драк и его сообщников из Средней Азии

В Москве задержали организатора массовых драк в общественных местах столицы

В Москве задержали организатора массовых драк, которые совершались на территории столицы. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» рассказали в городском ГСУ СК России.

По данным ведомства, в период с 2022 по 2023 год организованная преступная группа из Средней Азии нападала на молодых людей и избивала их. Они снимали все на видео и распространяли в социальных сетях. Сообщники заранее планировали нападения и вовлекали в них несовершеннолетних. Все это происходило в общественных местах. Фигуранты сами провоцировали будущих жертв. «Используя свое численное и физическое превосходство, дестабилизируя общественный порядок и общественную безопасность, нападали на граждан и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания», — объяснили в СКР.

В настоящий момент задержаны пять лиц 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения. Их обвинили по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. С организатором драк сейчас работают следователи. Решается вопрос о его аресте.