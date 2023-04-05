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14:43, 5 апреля 2023Интернет и СМИ

Шуточное приложение «Мой донос» стало популярным в сети

В сети стало популярным шуточное приложение «Мой донос», размещенное в Google Play

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Приложение «Мой донос», якобы созданное для того, чтобы россияне сообщали в спецслужбы о чужих проступках, и размещенное в Google Play, стало популярным в сети. Ряд пользователей, судя по их публикациям, поверил в подлинность приложения. Однако оно оказалось шуточным и не имеющим отношения к российским органам власти.

Утверждения о том, что в России появилось приложение «Мой донос», стали активно распространяться пользователями Twitter (1, 2) и «ВКонтакте» (1, 2) 3 апреля. В публикациях утверждалось, что благодаря приложению россияне могут совершить анонимный донос.

В постах также приводились скриншоты приложения, демонстрирующие, что его дизайн схож с оформлением приложения «Госуслуги». При этом зачастую в постах не приводились утверждения о том, что приложение может быть шуточным и неофициальным. Кроме того, в других публикациях заявлялось, что приложение уже работает.

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В отдельных публикациях и видеороликах о приложении упоминались слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, ранее призвавшего сообщать в спецслужбы о гражданах, получающих украинское финансирование. «Для скрепного населения стало доступно приложение, где они анонимно или нет могут писать доносы на других граждан. Медведев уже призвал россиян активно пользоваться такой возможностью, если кто-то при вас сказал, что получает деньги из украинских источников», — утверждается в видео на YouTube-канале «Новости МИРа».

Однако, как отмечает Telegram-канал «Война с фейками», приложение «Мой донос» в действительности создано неофициальным разработчиком, не имеющим отношения к государственным органам. Как уточняет «Война с фейками», в Google Play можно разместить приложение без необходимой верификации. При этом официальные российские приложение опубликованы в Google Play соответствующими органами и министерствами — в частности, приложение «Госуслуги» размещено Минцифры России, приложение «Мой налог» — ФНС России. Кроме того, в комментариях к приложению «Мой донос» в Google Play также были опубликованы отзывы шуточного характера.

Призыв Медведева сообщать в правоохранительные органы о гражданах, получающих украинское финансирование, не связан с шуточным приложением «Мой донос» — зампредседателя Совбеза РФ никак не упоминал его, он комментировал террористический акт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадал ряд лиц.

Шуточную статью о том, что в России якобы появится официальное приложение для доносов, еще в 2019 году выпустило сатирическое издание «Панорама». «Для установки программы на телефон ее можно будет скачать на сайте "Госуслуги" или получить помощь в инсталляции от сотрудников МФЦ», — говорилось в тексте. В январе 2023 года «Панорама» сообщила, что проект зафиксировал переходы на свой сайт по поисковому запросу о приложении для доносов.

Информация о том, что в России якобы появилось приложение для передачи доносов в спецслужбы, широко разошлась в соцсетях и Telegram-каналах, зачастую украинских, оппозиционных и проукраинских (1, 2, 3, 4). В российских медиа информация получила освещение преимущественно в виде опровержения фейка о том, что приложение является официальным (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Олег Давыдов
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