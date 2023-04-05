Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:03, 5 апреля 2023Ценности

Названы распространенные утренние ошибки россиян

Тренер по омоложению Надежда Трескова: утром не следует очищать кожу с помощью скраба

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Российский тренер по естественному омоложению Надежда Трескова назвала распространенные ошибки во время утреннего ухода за кожей. Ее комментарий приводит «Общественная служба новостей».

Эксперт призвала отказаться от принятия горячего душа, отметив, что он должен быть контрастным. Кроме того, в начале дня не следует очищать кожу с помощью скраба, поскольку он способствует раскрытию пор, в которые может попасть грязь.

В то же время недостаточно просто умыться водой и протереть кожу тоником, отметила специалистка. Для данной цели необходимо использовать гель или пенку, поскольку ночью происходит процесс выведения токсинов, которые понадобится устранить.

В марте диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская назвала россиянам приводящие к раннему старению привычки. Специалистка внесла в список курение, отказ от использования солнцезащитного крема и употребление переработанных продуктов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Собянин решил вопрос со строительством мечети у Святого озера
Украина подготовила для контрнаступления 40 тысяч бойцов
Стала известна стоимость жизни практикующего иудея в Москве
Президент Литвы назвал ошибкой молодости вступление в КПСС
Стюардесса назвала способы обезопасить себя от нападения в номере отеля
Выпавший на московское шоссе из грузовика мусор загорелся и попал на видео
Медведь покалечил гулявшую с собакой женщину
COVID-19 усугубил состояние пациентов с деменцией
Российского осужденного заподозрили в дезорганизации работы СИЗО
В российском регионе мужчина во время скандала зарубил топором 85-летнюю мать
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.