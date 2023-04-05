Названы распространенные утренние ошибки россиян

Тренер по омоложению Надежда Трескова: утром не следует очищать кожу с помощью скраба

Российский тренер по естественному омоложению Надежда Трескова назвала распространенные ошибки во время утреннего ухода за кожей. Ее комментарий приводит «Общественная служба новостей».

Эксперт призвала отказаться от принятия горячего душа, отметив, что он должен быть контрастным. Кроме того, в начале дня не следует очищать кожу с помощью скраба, поскольку он способствует раскрытию пор, в которые может попасть грязь.

В то же время недостаточно просто умыться водой и протереть кожу тоником, отметила специалистка. Для данной цели необходимо использовать гель или пенку, поскольку ночью происходит процесс выведения токсинов, которые понадобится устранить.

В марте диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская назвала россиянам приводящие к раннему старению привычки. Специалистка внесла в список курение, отказ от использования солнцезащитного крема и употребление переработанных продуктов.