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12:44, 5 апреля 2023Россия

В правительстве Москвы рассказали о грядущем открытии новой линии МЦД

Максим Ликсутов: в этом году D4 свяжет аэропорты столицы Шереметьево и Внуково

Фото: пресс-служба правительства Москвы

Осенью в Москве будет открыта новая транспортная линия D4 (МЦД-4), которая пройдет через самый центр и три крупных ТПУ (Транспортно-пересадочный узел) столицы «Тестовская», «Белорусская», «Савеловская». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что на данных узлах уже останавливаются поезда D1 и Аэроэкспрессы, которые везут пассажиров в Шереметьево.

«С открытием еще одной линии наземного метро появится не просто возможность доехать до Шереметьево с запада и востока города, но и новая связь между двумя аэропортами», — сообщил Максим Ликсутов.

Маршруты могут быть следующими:

1. Из Внуково в Шереметьево: на Аэроэкспрессе до Аминьевской, далее — по D4 до Белорусской, оттуда — на Аэроэкспрессе.

2. С севера города до аэропорта Внуково: по D1 до Савеловской, далее — по D4 до Аминьевской, оттуда — на Аэроэкспрессе.

3. От Москвы-Сити в оба аэропорта: с Тестовской по D4 до Аминьевской, далее — на Аэроэкспрессе во Внуково или сразу на Аэроэкспрессе в Шереметьево.

Как заявил Максим Ликсутов, впервые между Внуково и Шереметьево пассажиры смогут проехать только на железнодорожном транспорте.

На Аэроэкспрессе и МЦД можно доехать без пробок и не опоздать на свой рейс. Поездка на такси, особенно в часы пик, может занимать до 2,5 часа — на Аэроэкспрессах и МЦД поездка займет около полутора часов.

«По поручению мэра Москвы С. Собянина мы обновляем центральные хабы к запуску D4 — новая линия наземного метро сделает комфортнее поездки и для пассажиров внутри города, и для пользователей аэропортов Москвы. МЦД-4 будет останавливаться на крупнейших ТПУ Москвы, где можно пересесть на D1 и Аэроэкспресс в Шереметьево. Кроме того, впервые между Внуково и Шереметьево можно будет проехать только на железнодорожном транспорте», — подчеркнул заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Татьяна Романова
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