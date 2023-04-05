Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось о нанесении поражения подразделениям ВСУ на купянском направлении

Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в среду, 5 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Подразделения ВСУ находились в районах населенных пунктов Гряникова и Тимковка в Харьковской области, а также около Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — добавили в министерстве.

Ранее на данном направлении российские военнослужащие ликвидировали до 30 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля и одну гаубицу Д-30.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.