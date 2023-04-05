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21:39, 5 апреля 2023Среда обитания

Названы города России с подешевевшими новостройками

Restate.ru: по итогам первого квартала сильнее всего новостройки подешевели в Перми
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам первого квартала 2023 года среди крупных городов России новостройки сильнее всего упали в цене в Перми. Эту и другие локации с наиболее подешевевшими новыми квартирами «Ленте.ру» назвали аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru.

По данным экспертов, по сравнению с началом текущего года жилье на первичном рынке в Перми в среднем подешевело на 14 процентов, или 14 тысяч рублей, до 92 тысяч рублей за квадратный метр. Вторым в списке городов, где уменьшились цены на новостройки, оказался Ростов-на-Дону со снижением на 7,7 процента, или шесть тысяч рублей, до 91 тысячи рублей за «квадрат». В Екатеринбурге, занявшем третью строчку, отрицательная динамика составила 7,2 процента. Аналитики отметили, что в этом городе квадратный метр за квартал подешевел сильнее всего в «непроцентном» соотношении — на 8,5 тысячи рублей, до 112 тысяч. В Москве стоимость нового жилья с начала года снизилась на 1,4 процента, или 4,5 тысячи рублей, до 333,5 тысячи рублей.

В апреле аналитики «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что за первый квартал 2023 года среди городов России новостройки сильнее всего подорожали в Краснодаре. По их данным, квартальная динамика там достигла 12,9 процента.

Полина Кислицына
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