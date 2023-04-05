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19:47, 5 апреля 2023Силовые структуры

Члена банды «Северские» осудят за убийства и хранение оружия

В Московской области будут судить члена ОПГ «Северские» за убийства и хранение оружия

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Московской области член банды «Северские» предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатки, а также за убийство двух и более лиц. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Анна Тертичная.

По данным ведомства, обвиняемый входил в созданную в 1997 году в столичном регионе банду, занимавшуюся вымогательством денег у коммерсантов на территории Московской, Ярославской и Костромской областей. Также бандиты совершали нападения и убийства. Свое название ОПГ «Северские» получила по названию ресторана «Север», где регулярно проводила свои встречи.

Так, в октябре 1999 года организатор банды привлек обвиняемого и еще одного подельника к убийству бизнесмена, который отказался вести совместную коммерческую деятельность с членами банды и передавать им вымогаемые денежные средства. Фигуранты застрелили коммерсанта на парковке в Сергиевом Посаде.

ОПГ «Северские» прекратила свое существование в феврале 2021 года, когда последние ее участники были задержаны сотрудниками МВД. Первый лидер группировки по фамилии Лазовский был убит в 2009 году, сменивший его Гладышев после задержания покончил с собой в следственном изоляторе.

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Екатерина Власова
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