Небензя обвинил Запад в перекладывании вины за ситуацию с детьми на Украине

Небензя: поставщики оружия Киеву перекладывают на РФ вину за ситуацию с детьми на Украине

Западные поставщики оружия Киеву перекладывают на Россию вину за ситуацию с детьми в зоне боевых действий на Украине, а также пытаются обвинить Москву в их похищении. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Как утверждает постпред, с 2014 года по декабрь 2021 года в Донбассе погибли более 3 тысяч мирных жителей, среди которых 152 ребенка. Это число продолжает расти, не в последнюю очередь из-за поставок дальнобойного оружия Киеву со стороны стран Запада. Вооруженные силы Украины (ВСУ), отметил Небензя, «добивают до тех мирных районов, куда они до этого не доставали».

«Дети гибнут в результате артиллерийских обстрелов, от снайперского огня, подрываются на минах, установленных украинскими военными еще в 2014-2015 годах, наступают на разбрасываемые ВСУ в мирных кварталах мины "Лепесток"», — сказал постпред.

Эти дети, подчеркнул он, «стали жертвами братоубийственной политики Киева и геополитических амбиций его покровителей».

Небензя также отметил, что Киев и Запад обвиняют Россию в принудительном перемещении детей из зоны боевых действий. «Очевидно, по их версии, детей, в частности детей-сирот, надо было оставить в зоне боевых действий. Ведь наши бывшие западные партнеры - истинные "гуманисты"», — добавил он.