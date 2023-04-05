Творческим россиянам помогут реализоваться

VK объявила о запуске нового сезона открытой креативной платформы «Простор»

Компания VK объявила о запуске нового сезона открытой креативной платформы «Простор», который начнется 5 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году в «Просторе» доступно пять направлений: дизайн, медиаарт, цифровая мода, а также создание музыкальных видео и веб-сериалов. Цифровая мода и веб-сериалы — два новых направления, который появились в этом сезоне. В создании веб-сериалов россиянам будут помогать сценарист и шоураннер Петр Внуков, режиссер Евгений Сангаджиев, а также сценарист и режиссер Егор Чичканов. Финалисты получат возможность снять пилотные серии своих проектов с поддержкой экспертов.

Для тех, кто поступит на направление «Цифровая мода», будет доступен курс по созданию виртуальной одежды и разработке цифровых прототипов вместе с известными брендами. Участники получат возможность реализовать свои творческие идеи и показать собственную коллекцию на цифровом показе, а лучшие линейки реализуют в реальном мире.

На направлении «Дизайн» начинающие специалисты будут работать с коммерческими заказами, а финалисты программы отправятся в выездной креативный кэмп. Направление «Медиаарт» ориентировано на обучение созданию собственных работ, лучшие из которых покажут на медиафасадах Москвы. На программе «Музыкальное видео» участники будут изучать музыкальный видеопродакшен и клипмейкинг, а самые успешные команды при поддержке FMT.JETLAG снимут клипы для популярных артистов.

Для участия в проекте нужно подать заявку в официальной группе и выполнить творческое задание. На каждое направление будут отобраны кандидаты, которым предстоит прослушать лекции и поработать под руководством мастеров. Лекции будут доступны бесплатно всем желающим в сообществе Простора «ВКонтакте».

