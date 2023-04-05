В ЛНР сравнили заявление Кулебы с блеянием отправленной на бойню козы

Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник: Запад воспринимает Украину как источник живой силы

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот высказал «без эпитетов и метафор» позицию Киева партнерам, которые сомневаются в своевременности принятия страны в НАТО. По мнению экс-посла, подобные высказывания в стиле «сказал все, что думал» воспринимаются как блеяние отправленной на бойню козы, передает ТАСС.

Мирошник отметил, что Запад воспринимает Украину как источник живой силы и не собирается проникаться к Киеву сочувствием, какие бы громкие заявления ни делал глава украинского МИД. «Для всего Запада недопустимым является отправлять на смерть своих граждан, для этого они наняли Украину и оплачивают ее "услуги" финансовыми и военными поставками», — заявил он.

Экс-посол уверен, что никакие требования главы украинского МИД не изменят отношение членов Североатлантического альянса к данной сделке. «Любые высказывания Кулебы в стиле "сказал все, что думал" воспринимаются как блеяние козы, которую тянут на бойню», — считает он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз (ЕС) увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления украинской армии. Он отметил, что больше всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в артиллерийских снарядах. При этом министр подчеркнул, что речь не только о количестве, но и о скорости снабжения ими.