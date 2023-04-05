В сети объяснили роль «маячков» на прифронтовых территориях

«Жучки» диверсантов для корректировки огня оказались прослушивающим устройством

В сети начали массово распространяться сообщения о том, что на прифронтовых территориях диверсанты разбрасывают некие «маячки» для управляемых снарядов. В действительности упомянутые «жучки» оказались прослушивающим устройством.

Посты, о которых идет речь, начали распространяться в соцсетях и мессенджерах еще в 2015 году. Один из них был вновь опубликован на личной странице пользователя «Одноклассников» 2 апреля 2023 года. Так, в тексте жительницы Тулы Ольги Исаевой объясняется, что члены диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) используют миниатюрные электронные приборы, которые выполняют особую роль при корректировке минометного и артиллерийского огня. К посту прикреплена фотография: на ней видно, что человек в военной форме держит на ладони четыре небольших устройства круглой формы с длинной пружиной.

Похожие на пост Исаевой публикации начали появляться в соцсетях после начала конфликта в Донбассе: к примеру, при обстрелах поселка Пески в 2015 году и Макеевки в 2016-м. Сообщалось, что один из приборов обнаружил местный житель: «жучок» был прикреплен скотчем к днищу почтового ящика, висящего у входа в подъезд.

В действительности изображенный на тиражируемом снимке прибор является прослушивающим устройством. В январе 2015 года данное фото появилось на тематическом форуме, посвященном радиосистемам и радиотехнике — вероятно, оттуда и было заимствовано для массового распространения в сети. Автор публикации пояснил, что «жучки» были изъяты у группы людей, задержанной в Песках по подозрению в шпионаже. Другие участники обсуждения подтвердили, что на кадре действительно запечатлены миниатюрные радиомикрофоны старого производства, которые в простонародье называют «таблетками» из-за их формы.

Согласно данным частной фирмы по производству спецоборудования, речь идет о модели РМК «Диск» 012 с кварцевой стабилизацией частоты: она имеет встроенный микрофон и внешнюю антенну для передачи данных по радиоканалу, способна непрерывно работать в течение двух суток и отправлять информацию на расстоянии 150-200 метров. Отмечается, что малые габариты и вес изделия позволяют устанавливать его с помощью липких лент в подвешенном положении в труднодоступных местах. Как правило, такие приборы используют специальные подразделения МВД для оперативно-разыскной работы.

В конце марта российский военный корреспондент Михаил Звинчук в Telegram подчеркивал, что любая подобная информация является фейком, а ее цель — посеять панику среди населения. «Жителям Белгорода и других приграничных городов стоит сохранять спокойствие и четко осознавать, что никакие артиллерийские боеприпасы или ракеты навестись на "маячки" и "метки" просто физически не смогут», — писал он.

В свою очередь, региональное управление МЧС России по Белгородской области также назвало ложными сведения об установке «меток» диверсантами для корректировки огня по жилым домам. «Любая подобная информация — фейк, цель которой — посеять панику среди мирного населения. Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует использовать только официальную информацию, распространяемую через официальные источники, и призывает жителей региона не поддаваться паническим настроениям», — заключили в ведомстве.

Утверждения о том, что ДРГ на прифронтовых территориях активно помогают наведению управляемых снарядов, получили широкое распространение в соцсетях и мессенджерах. При этом соответствующее официальное опровержение властей опубликовали многие российские издания и новостные агентства, в том числе «Газета.Ru», РИА Новости, «Интерфакс», «АиФ.ру».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»