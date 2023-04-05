Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:29, 5 апреля 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о применении ВСУ в Артемовске «Змея Горыныча»

РВ: Мощный взрыв прогремел в Бахмуте, ВСУ применили установку УР-77 «Змей Горыныч»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Артемовске (украинское название — Бахмут) установку разминирования УР-77 «Метеорит», более известную под названием «Змей Горыныч». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На снятых с беспилотника кадрах видно, как заряд летит вдоль жилых домов, после чего следует взрыв. Утверждается, что украинские военные промахнулись, и мощный взрыв раздался на пустыре.

УР-77 была разработана в СССР как инженерная установка для создания проходов в минных полях. Она выстреливает шнур со взрывчаткой, который падает на землю и, взрываясь, либо заставляет мины сдетонировать, либо отбрасывает их в стороны. Однако «Змею Горынычу» нашлось и иное применение — военные начали использовать его как средство борьбы с пехотой или для для разрушения укрепленных позиций противника. В частности, так его применяли в ходе боевых действий в Сирии.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британский полковник перечислил шесть критических ошибок ВСУ
В Венгрии призвали рассмотреть мирный план Китая по Украине
Девушка вышла замуж и сразу же потребовала сыграть свадьбу с любовником
Военкоры сообщили о применении ВСУ в Артемовске «Змея Горыныча»
Арестованный в России американский журналист встретился со своими адвокатами
В наибольшей московской квартире поместилось бы 147 самых маленьких
Первая леди будет присутствовать на коронации Карла III вместо Байдена
Трамп прокомментировал обвинения против себя
Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини в 41 год
В США арест Трампа процитировали цитатой Лаврентия Берии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.