Военкоры сообщили о применении ВСУ в Артемовске «Змея Горыныча»

РВ: Мощный взрыв прогремел в Бахмуте, ВСУ применили установку УР-77 «Змей Горыныч»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в Артемовске (украинское название — Бахмут) установку разминирования УР-77 «Метеорит», более известную под названием «Змей Горыныч». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На снятых с беспилотника кадрах видно, как заряд летит вдоль жилых домов, после чего следует взрыв. Утверждается, что украинские военные промахнулись, и мощный взрыв раздался на пустыре.

УР-77 была разработана в СССР как инженерная установка для создания проходов в минных полях. Она выстреливает шнур со взрывчаткой, который падает на землю и, взрываясь, либо заставляет мины сдетонировать, либо отбрасывает их в стороны. Однако «Змею Горынычу» нашлось и иное применение — военные начали использовать его как средство борьбы с пехотой или для для разрушения укрепленных позиций противника. В частности, так его применяли в ходе боевых действий в Сирии.