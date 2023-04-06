Московским первоклассникам упростили зачисление в школы

Вице-мэр Ракова сообщила, что в Москве упростили зачисление в первые классы школ

С 1 апреля у москвичей появилась возможность записать ребенка в первый класс через официальный сайт мэра и правительства mos.ru без необходимости лично передавать часть документов. До нововведений часть загружаемых документов проверяли по межведомственному документообороту, а часть нужно было нести в бумажном виде в школы. Теперь родители могут самостоятельно прикрепить скан-копии всех необходимых документов к электронному заявлению, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Перевод подачи заявления о зачислении в школу в электронный формат позволит родителям не только сократить время на получение услуги, которое они могут провести с детьми, но и подать заявление в любое время суток из любой точки России в пару кликов, имея лишь полную учетную запись портала mos.ru», — отметила вице-мэр.

Кроме того, Ракова рассказала, что по той же схеме упрощена процедура зачисления в другие классы столичных школ. «Цифровизация этого этапа поступления в школу исключает личные визиты родителей в образовательную организацию, а также подписание на бумаге до пяти документов. Проверка документов будет произведена путем межведомственного взаимодействия в электронном виде», — объяснила она.

Ракова уточнила, что до нововведений нужно было приносить в школу документы, которые не могли быть подтверждены по межведомственному документообороту. С 1 апреля для заполнения электронного заявления нужны отсканированные копии документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства о рождении ребенка, документа, подтверждающего регистрацию ребенка в Москве, документа, подтверждающего льготу, а для опекунов — документа, подтверждающего установление опеки или попечительства.

Помимо этого, через mos.ru родители по желанию смогут дать согласие на фото- и видеосъемку своего ребенка и дальнейшее использование материалов на сайте и в соцсетях школы, а также на психолого-педагогическое сопровождение учащегося.

Как подать заявление?

Чтобы записать ребенка в первый класс, нужно выбрать в каталоге услуг на mos.ru раздел «Образование», перейти в раздел «Школа» и кликнуть «Запись в первый класс». Заполнив электронную форму заявления, нужно нажать «Отправить».

В заявлении теперь можно указать информацию о сестрах и братьях, уже обучающихся в выбранной школе. В заявлении можно указать до трех школ, одна из которых должна быть в зоне территориального прикрепления.

По итогам обработки заявления в личный кабинет придет уведомление о предоставлении места для учебы ребенка, и родителям станет доступна кнопка для заполнения заявления на зачисление и прикрепления скан-копий необходимых документов.

В первую очередь зачисляются дети, зарегистрированные в прикрепленных к школе районах, а затем — при наличии свободных мест — дети из других районов. Преимущество при зачислении имеют дети военнослужащих и сотрудников полиции, а также те, у кого в выбранной школе уже учатся сестры и братья.

Регистрация электронных заявлений о приеме в первые классы московских школ начинается 1 апреля и заканчивается 5 сентября.

Кроме того, через mos.ru можно отправить заявление о переводе ребенка в другую школу или класс. Проведенная модернизация услуги сделала доступными ряд дополнительных функций при ее получении, среди них — подтверждение или отзыв заявления, а также более удобный дизайн и система поиска для выбора образовательных учреждений.

В пресс-службе Комплекса социального развития подчеркнули, что в текущем учебном году в школы Москвы было зачислено рекордное число первоклассников — более 119 тысяч. 95 процентов родителей первоклассников выбрали школу в районе проживания, что считается знаком доверия к качеству городской системы образования.

