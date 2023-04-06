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08:58, 6 апреля 2023Мир

В США рассказали о переметнувшейся на сторону Китая стране

Reuters: чиновники в США считают, что Парагвай переметнется на сторону Китая

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай пытается сократить число стран Северной и Южной Америки, которые признают независимость Тайваня, и, видимо, добивается успехов, считают американские чиновники. Они полагают, что Парагвай может стать следующим дипломатическим союзником Пекина — при том, что пока поддерживает Тайвань, пишет Reuters.

Это особенно вероятно в том случае, если на выборах 30 апреля в южноамериканской стране победит оппозиция, обещавшая укрепить связи с Китаем. Дальнейшее ослабление тайваньского лагеря станет еще одним ударом по США, которым пока не удалось остановить волну дипломатических потерь Тайбэя, и новым признаком растущего влияния Китая среди соседей Соединенных Штатов.

Более 170 стран мира, а также ООН юридически поддерживают позицию правительства КНР, согласно которой Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Однако независимость острова признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.

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Виктория Кондратьева
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