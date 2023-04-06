В Черногории избрали нового президента

Новым президентом Черногории избран Яков Милатович, он набрал почти 59 процентов голосов

Бывший министр экономики Черногории Яков Милатович объявил о победе во втором туре президентских выборов. Избрание нового лидера страны положит конец более чем 30-летнему правлению Мило Джукановича, пишет Reuters.

37-летний Милатович — замглавы движения «Европа сейчас». В рамках предвыборной кампании обещал бороться с коррупцией, повысить уровень жизни и укрепить связи с Европейским союзом и Сербией. Милатович также пообещал, что за пять лет добьется включения страны в ЕС.

61-летний Джуканович, бывший коммунист, руководил Черногорией на посту президента или премьер-министра в течение 33 лет после распада Югославии. Он признал поражение и поздравил Милатовича с победой. Избранный президент набрал почти 59 процентов голосов против 40 процентов Джукановича.

Выборы прошли в воскресенье, 2 апреля.