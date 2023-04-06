В российском регионе задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий из салона

Под Иркутском задержали троих мужчин, укравших изделия из ювелирного салона на 20 млн руб.

В Иркутской области задержали троих мужчин, укравших драгоценности из ювелирного салона. Об этом в четверг, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в январе фигуранты ночью отключили охранную сигнализацию в магазине в поселке Усть-Ордынском. Затем они взломали дверь и проникли внутрь здания. Суммарно мужчины похитили 900 ювелирных изделий на 20 миллионов рублей.

Силовики нашли подозреваемых в их квартирах. Отмечается, что двое из них уже были судимы за преступления имущественного характера. В настоящий момент проведен обыск и изъяты краденные драгоценности. Сообщники не успели их сбыть.

Также выяснилось, что двое фигурантов причастны еще к одной краже. В июле 2022 года они проникли в ювелирный салон в городе Нижнеудинске и похитили украшения на 16 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ.