Бездомная завела блог о макияже и начала зарабатывать миллион рублей в месяц

Бездомная Шантанья Бекфорд завела бьюти-блог и начала зарабатывать миллион рублей в месяц

Бывшая бездомная Шантанья Бекфорд с Ямайки, которая переехала в Англию вместе с матерью в девять лет, завела блог о макияже на YouTube и начала зарабатывать около миллиона рублей в месяц. Ее историю приводит New York Post.

Ныне 29-летняя инфлюэнсерша рассказала, что из-за нищеты работала уборщицей с 12 лет. Когда девушка достигла совершеннолетия, ее мать вернулась на родину. В течение следующего года Бекфорд пришлось ночевать у друзей и коллег: во время учебы в колледже ей не хватало средств на аренду комнаты, несмотря на подработку. «В то время я была бездомной, и меня это сильно беспокоило. Я просто хотела чувствовать себя в безопасности», — вспомнила она.

Как пишет издание, после окончания учебного заведения героиня материала провела еще один год в приютах для бездомных и хостелах, а затем получила социальное жилье. «Я была так счастлива и благодарна. Тогда мне и пришла мысль завести бьюти-блог, — поведала Бекфорд. — Через шесть месяцев у меня уже было 10 тысяч подписчиков».

В настоящее время аккаунт блогерши насчитывает более 300 тысяч подписчиков. Сотрудничество с крупными брендами, такими как Sephora, Primark и Reebok, приносит ей ежемесячный доход в размере 12,5 тысячи долларов (992 тысячи рублей). «Твоя жизнь принадлежит только тебе, и твоя задача — сделать ее потрясающей», — подвела итог знаменитость.

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