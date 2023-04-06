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14:42, 6 апреля 2023Мир

Береговая охрана Японии обнаружила обломки пропавшего вертолета

NHK: береговая охрана Японии обнаружила на юге страны обломки пропавшего вертолета

Фото: Ann Wang / Reuters

Береговая охрана обнаружила в районе острова Мияко обломки, предположительно, пропавшего вертолета UH-60 Black Hawk Сил самообороны Японии. Об этом сообщает NHK.

По словам представителя береговой охраны, во время патрулирования были обнаружены несколько частей фюзеляжа вертолета и разлитое топливо. Операция по поиску вертолета, на борту которого находились десять человек, продолжается.

Ранее NHK cообщило, что военный вертолет UH60 Black Hawk Сил самообороны Японии исчез с радаров слежения после того, как покинул наземную базу в Миякодзиме. Он вылетел в 16:00 (10:00 по московскому времени), однако через полчаса перестал выходить на связь.

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Семен Александров
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