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08:42, 6 апреля 2023Экономика

В России закрыли все магазины «Карусель»

X5 закрыла все магазины «Карусель» спустя 19 лет после основания сети

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В феврале крупнейший в России продовольственный ретейлер X5 Group, владеющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», закрыл последний магазин «Карусель» спустя 19 лет после основания сети. Об этом в разговоре с РБК сообщила президент группы Екатерина Лобачева.

По ее словам, решение о закрытии формата было принято два года назад на фоне значительного изменения потребительского поведения, а также мирового опыта в розничных продажах. Лобачева отметила, что за последние три-пять лет российский потребитель сильно изменился — в частности, стал больше придерживаться «разумности выбора» и чаще покупать онлайн.

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На фоне роста онлайн-шопинга в интернет частично перешли и закупки продуктами впрок, которые раньше осуществляли в гипермаркетах. При этом Лобачева подчеркнула, что такие закупки — «не про разумное потребление». По ее словам, даже в ее семье с тремя детьми сложно предсказать, какие продукты будут точно необходимы в течение недели.

Первый магазин «Карусель» появился в Санкт-Петербурге в 2004 году. X5 выкупила сеть в 2008 году. Спустя 11 лет ретейлер начал ее трансформацию ввиду перетока потребителей в другие форматы магазинов и снижения выручки гипермаркетов. Тогда в сеть входил 91 магазин — часть из них закрыли, часть переделали под «Перекресток». В итоге в 2019 году под брендом «Карусели» продолжили работу 37 точек. В 2021 году X5 продала еще несколько из них — среди прочего, четыре магазина в Москве и области в 2022 году выкупил «О'Кей».

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Софья Ермакова
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