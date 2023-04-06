Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах

CNN: племянник президента Кеннеди подал заявку на участие в выборах главы США в 2024 году

Адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, подал заявку на участие в выборах главы государства. Об этом сообщает CNN.

«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», — сообщает телеканал. Данная информация была подтверждена в офисе адвоката.

Джон Кеннеди, один из самых популярных американских политиков, был убит 22 ноября 1963 года. Во время следования президентского кортежа по улицам Далласа в Кеннеди несколько раз выстрелили. Младший брат Кеннеди Роберт также был видным американским политиком. 4 июня 1968 года в отеле «Амбассадор» на него было совершено покушение, через два дня после которого он скончался.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й ныне действующий президент Джо Байден выборы проиграет).

