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10:24, 6 апреля 2023Экономика

Сбер назвал число созданных с помощью нейросети Kandinsky 2.1 изображений

Сбер назвал число созданных пользователями с помощью нейросети Kandinsky 2.1 изображений

Изображение: пресс-служба Сбера

После выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 пользователи всего за 48 часов сгенерировали свыше 1,3 миллиона изображений. Среди наиболее популярных запросов лидируют: «кот», «любовь» и «космос».

Напомним, что Сбер представил новую версию генеративной модели 4 апреля. Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Пользователь может создавать картины более чем в десяти стилях, включая «Киберпанк», «Аниме», «Малевич» и другие. Kandinsky 2.1 знает 101 язык и может дорисовывать части изображения, смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна.

Протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub.

Также оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

Модель Kandinsky 2.1 обучена почти на 1,2 миллиарда пар «текст — изображение», а также на отдельно собранном датасете из двух миллионов пар высококачественных изображений. Он содержит картинки с описаниями текстов и лиц людей в областях традиционно сложных для нейросетей.

Высокое качество генерации обеспечивается за счет прогрессивной архитектуры нейросети: у Kandinsky 2.1 новая, обученная специалистами Sber AI совместно с командой SberDevices модель автоэнкодера, используемая в основном для декодирования векторных представлений изображений, что позволяет создавать изображения в высоком разрешении. Kandinsky 2.1 включает 3,3 миллиарда параметров вместо двух миллиардов в предыдущей версии.

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Татьяна Романова
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