Владелец «Пятерочки» высказался о переезде головной компании из Нидерландов

В X5 Group сочли переезд головной компании из Нидерландов пока невозможным

Владелец сети «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group продолжает изучать вопрос переезда головной компании из Нидерландов в другую юрисдикцию, но в ближайшем будущем это невозможно, заявила в интервью РБК президент ретейлера Екатерина Лобачева.

По ее словам, для этого пока нет ни технической, ни юридической возможности. «Сейчас как в русской сказке: туда пойдешь — без головы останешься, сюда — без руки, направо — без коня», — высказалась Лобачева.

Провести листинг (размещение акций на бирже) на площадке из дружественной страны тоже проблематично. X5 не может даже инициировать этот процесс из-за технических трудностей — в Нидерландах с компанией отказываются работать как нотариусы и оценщики, так и депозитарий.

В частности, из-за проблем с западными контрагентами ретейлеру пришлось отказаться от выплаты дивидендов, объяснила президент компании. По ее словам, до половины акционеров выплаты могут просто не дойти и это будет нарушать их права. Лобачева добавила, что санкции против России повлияли на общение с иностранными инвесторами. «Сейчас 70 процентов трубки от нас не берут, потому что мы российский, а значит, токсичный актив», — сказала она.

Из-за ограничений на движение капитала, к которым привели антироссийские санкции, в последние месяцы сразу несколько крупных российских фирм сменили юрисдикцию своих холдинговых компаний на российскую. Например, так поступил крупнейший российский производитель мяса индейки «Дамате» — в декабре он перевел компанию из кипрской юрисдикции в САР на территории острова Октябрьский в Калининградской области, писал «Интерфакс».