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17:32, 6 апреля 2023Мир

Макрон совершил оплошность на пресс-конференции с Си Цзиньпином

Politico: Макрон совершил дипломатическую оплошность на пресс-конференции с Си Цзиньпином

Фото: Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил дипломатическую оплошность во время совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, французский политик во время общения с прессой говорил в два раза дольше китайского лидера. «Прочитав тщательно подготовленные комментарии, глядя прямо перед собой, Си временами выглядел нетерпеливым и раздраженным, пока Макрон продолжал говорить. Си сделал пару глубоких вздохов и, похоже, почувствовал себя неловко, когда Макрон обратился к нему напрямую, очевидно импровизируя о войне на Украине и их совместной ответственности за поддержание мира», — сказано в публикации.

Отмечается, что по итогам пресс-конференции главы государств не ответили на вопросы СМИ. Politico также обратило внимание, что по итогам переговоров Си Цзиньпин, несмотря на призыв Макрона осудить российскую сторону в конфликте на Украине, не показал признаков изменения своей позиции.

Ранее Си Цзиньпин подвел итог встречи с Макроном и заявил, что Пекин и Париж будут взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Глава китайского государства рассказал, что у них с французским президентом состоялась дружественная и обстоятельная беседа. «Мы пришли к единому мнению относительно того, что Китай и Франция будут оказывать друг другу взаимную поддержку, содействовать улучшению [системы] глобального управления», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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