Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:38, 6 апреля 2023Россия

Минобороны сообщило об отступлении диверсантов из Брянской области

Минобороны: российские войска рассеяли и вынудили отступить группу украинских диверсантов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские военнослужащие рассеяли группу украинских диверсантов при попытке их проникновения в Брянскую область и вынудили их отступить. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Проникновения вооруженного отряда противника на российскую территорию не допустили артиллеристы Западного военного округа, уточнили в Минобороны. Российские военнослужащие вступили в бой и нанесли поражение украинскому отряду. Диверсанты понесли потери и отступили на территорию Украины. С российской стороны потерь нет, отметили в военном ведомстве.

О попытке группы украинского диверсионного отряда численностью 15 человек атаковать брянское село Случаевск стало известно в четверг, 6 апреля. По данным Минобороны России, вооруженный отряд противника предпринял попытку прорыва около 8:30 утра.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло подробности атаки 15 диверсантов на Брянскую область
Грузия закрыла въезд в страну для американского эксперта
Звезда «Уральских пельменей» показала проект за кадром
Обнаружены ударившие по Израилю ракетные установки
Возлюбленная Тимати снялась без нижнего белья и с крестом на шее
В США молния ударила в пассажирский самолет при посадке
В США выступили против вступления Украины в НАТО
Минобороны сообщило об отступлении диверсантов из Брянской области
В США рассказали о затратах на F-22
Минобороны раскрыло детали сдачи в плен и гибели под обстрелом солдат ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.