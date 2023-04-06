Минобороны сообщило об отступлении диверсантов из Брянской области

Минобороны: российские войска рассеяли и вынудили отступить группу украинских диверсантов

Российские военнослужащие рассеяли группу украинских диверсантов при попытке их проникновения в Брянскую область и вынудили их отступить. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Проникновения вооруженного отряда противника на российскую территорию не допустили артиллеристы Западного военного округа, уточнили в Минобороны. Российские военнослужащие вступили в бой и нанесли поражение украинскому отряду. Диверсанты понесли потери и отступили на территорию Украины. С российской стороны потерь нет, отметили в военном ведомстве.

О попытке группы украинского диверсионного отряда численностью 15 человек атаковать брянское село Случаевск стало известно в четверг, 6 апреля. По данным Минобороны России, вооруженный отряд противника предпринял попытку прорыва около 8:30 утра.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.