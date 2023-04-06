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13:13, 6 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о подготовке региональной группировки войск

Минобороны Белоруссии: региональную группировку войск готовят 500 инструкторов республики

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Подразделения региональной группировки войск (РГВ) России и Белоруссии обучают и готовят свыше 500 инструкторов республики. Об этом рассказал начальник главного управления боевой подготовки белорусских Вооруженных сил генерал-майор Александр Бас, передает пресс-служба Минобороны страны в Telegram.

«Обучением и подготовкой подразделений региональной группировки войск занимается более 500 белорусских инструкторов. Они имеют высочайший уровень необходимых практических навыков и знаний», — сказал он.

Бас назвал подготовку РГВ ключевой задачей. Для обучения задействован ряд полигонов и участков местности. Он отметил, что в республике создана современная учебно-материальная база, а тренировочной процесс основан на современных способах ведения боевых действий, в том числе учитывается опыт специальной военной операции.

Ранее Минобороны Белоруссии рассказало об учениях ракетных войск у границ Украины и Польши. «На полигоне "Брестский" проходит тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка», — сообщили в министерстве. В рамках тренировок подразделения перешли в новый позиционный район, также был организован марш техники, включая ЗРК С-300.

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Кристина Есикова
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