В Белоруссии рассказали о подготовке региональной группировки войск

Минобороны Белоруссии: региональную группировку войск готовят 500 инструкторов республики

Подразделения региональной группировки войск (РГВ) России и Белоруссии обучают и готовят свыше 500 инструкторов республики. Об этом рассказал начальник главного управления боевой подготовки белорусских Вооруженных сил генерал-майор Александр Бас, передает пресс-служба Минобороны страны в Telegram.

«Обучением и подготовкой подразделений региональной группировки войск занимается более 500 белорусских инструкторов. Они имеют высочайший уровень необходимых практических навыков и знаний», — сказал он.

Бас назвал подготовку РГВ ключевой задачей. Для обучения задействован ряд полигонов и участков местности. Он отметил, что в республике создана современная учебно-материальная база, а тренировочной процесс основан на современных способах ведения боевых действий, в том числе учитывается опыт специальной военной операции.

Ранее Минобороны Белоруссии рассказало об учениях ракетных войск у границ Украины и Польши. «На полигоне "Брестский" проходит тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка», — сообщили в министерстве. В рамках тренировок подразделения перешли в новый позиционный район, также был организован марш техники, включая ЗРК С-300.