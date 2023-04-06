Лолита и IOWA выступят на фестивале Roof Fest в Москве

Лолита, IOWA и другие артисты выступят на фестивале Roof Fest в Москве этим летом

Названы имена артистов, которые выступят в рамках фестиваля Roof Fest в Москве этим летом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сезон восьмого по счету фестиваля откроется 15 июня. В этот день на обновленную террасу клуба VK GIPSY, расположенного на Болотной набережной, выйдет музыкальная группа IOWA.

22 июля на той же площадке состоится концерт певицы Лолиты, а 28 августа в рамках Roof Fest выступит исполнитель Thomaz Mraz. Заключительным гостем первой волны сезона Roof Fest в этом году станет музыкальный коллектив «Танцы Минус», который даст концерт на одной из самых больших террас Москвы 3 сентября.

«В отличие от расположенной на холмах Москвы, где всегда есть возможность посмотреть на мегаполис с высоты, в Петербурге природных видовых площадок не так много. Поэтому особый статус здесь получили крыши, на которые взбирались с целью увидеть город с нового неожиданного ракурса. Они стали точкой притяжения для фотографов, влюбленных пар, тусовщиков и настоящих романтиков. Благодаря чему питерские крыши обрели свою неповторимую атмосферу. Вот этот дух мы хотим перенести в Москву в рамках нашего музыкального фестиваля. Ведь поделиться частичкой северной столицы с основной — это какая-то отдельная радость, которую мы испытываем, организовывая Roof Fest в Москве», — рассказал соучредитель фестиваля Александр Гамаюнов.

Более подробная информация о предстоящих концертах в рамках музыкального фестиваля доступна на сайте мероприятия.