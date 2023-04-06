Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:42, 6 апреля 2023Экономика

Сбер увеличил число своих офисов с возможностью обмена валюты

Сбер увеличил число своих офисов, где можно обменять 16 видов валюты

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Сбер увеличил количество центров конверсии, в которых можно купить или продать расширенный перечень наличной валюты. В семи городах страны центры конверсии открылись впервые. Остальные семь офисов расширили количество валют, с которыми можно совершить операции.

Обменять 16 видов валюты теперь можно в следующих отделениях банка:

1) Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10;
2) Краснодар, ул. Красноармейская, 34;
3) Оренбург, ул. Володарского, 16;
4) Саратов, ул. им. Вавилова Н. И., 1/7;
5) Сочи, ул. Войкова, 2;
6) Ставрополь, ул. Ленина, 381;
7) Хабаровск, ул. Гамарника, 12.

8) Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 9А;
9) Воронеж, пр-т Революции, 35;
10) Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3;
11) Казань, ул. Чуйкова, 2В;
12) Москва, ул. Брянская, 8;
13) Новосибирск, мкр. Горский, 66;
14) Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 128;

Таким образом, сейчас расширенный спектр наличной валюты для купли/продажи доступен уже в 34 офисах Сбера в 23 городах России: Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе, Хабаровске и Челябинске.

Помимо долларов США и евро в новых центрах конверсии можно обменять: белорусский рубль, датскую крону, казахстанский тенге, канадский доллар, китайский юань, норвежскую крону, польский злотый, сингапурский доллар, турецкую лиру, фунт стерлингов Соединенного королевства, чешскую крону, шведскую крону, швейцарский франк и японскую иену.

«Мы увеличили число офисов, где можно выгодно и просто обменять наличную иностранную валюту и расширили перечень доступных для покупки валют, потому что видим растущую потребность клиентов. Многие покупают валюту для путешествий в соответствующие страны, а для кого-то это в первую очередь возможность диверсифицировать свои сбережения. Сейчас у нас действует 34 центра конверсии в 23 городах страны, в них можно совершить операции с расширенным перечнем валюты, правда, если нужна крупная сумма, лучше заказать ее заранее», — отметил Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн и в офисах банка курсы валют разные. Кроме того, в разных офисах банка они также могут отличаться. Курсы валют и адреса центров конверсии можно найти на сайте Сбербанка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
Аналитик оценил вероятность роста евро до 100 рублей
В Кремле заявили об ответе России на размещение ядерного оружия США в Европе
Экс-кандидату в президенты Белоруссии вынесли приговор
Путешественники оказались в напоминающем тюрьму хостеле и насмешили подписчиков
Причины роста курса доллара объяснили
В центре Стамбула рухнуло пятиэтажное здание
Си Цзиньпин назвал несбыточными мечтами уступки КНР в тайваньском вопросе
Россияне научились покупать игры в обход запретов
Ида Галич снялась в нижнем белье и разоблачила идеальные фото блогеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.