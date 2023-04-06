Сбер увеличил число своих офисов с возможностью обмена валюты

Сбер увеличил число своих офисов, где можно обменять 16 видов валюты

Сбер увеличил количество центров конверсии, в которых можно купить или продать расширенный перечень наличной валюты. В семи городах страны центры конверсии открылись впервые. Остальные семь офисов расширили количество валют, с которыми можно совершить операции.

Обменять 16 видов валюты теперь можно в следующих отделениях банка:

1) Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10;

2) Краснодар, ул. Красноармейская, 34;

3) Оренбург, ул. Володарского, 16;

4) Саратов, ул. им. Вавилова Н. И., 1/7;

5) Сочи, ул. Войкова, 2;

6) Ставрополь, ул. Ленина, 381;

7) Хабаровск, ул. Гамарника, 12.

8) Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 9А;

9) Воронеж, пр-т Революции, 35;

10) Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3;

11) Казань, ул. Чуйкова, 2В;

12) Москва, ул. Брянская, 8;

13) Новосибирск, мкр. Горский, 66;

14) Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 128;

Таким образом, сейчас расширенный спектр наличной валюты для купли/продажи доступен уже в 34 офисах Сбера в 23 городах России: Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи, Ставрополе, Уфе, Хабаровске и Челябинске.

Помимо долларов США и евро в новых центрах конверсии можно обменять: белорусский рубль, датскую крону, казахстанский тенге, канадский доллар, китайский юань, норвежскую крону, польский злотый, сингапурский доллар, турецкую лиру, фунт стерлингов Соединенного королевства, чешскую крону, шведскую крону, швейцарский франк и японскую иену.

«Мы увеличили число офисов, где можно выгодно и просто обменять наличную иностранную валюту и расширили перечень доступных для покупки валют, потому что видим растущую потребность клиентов. Многие покупают валюту для путешествий в соответствующие страны, а для кого-то это в первую очередь возможность диверсифицировать свои сбережения. Сейчас у нас действует 34 центра конверсии в 23 городах страны, в них можно совершить операции с расширенным перечнем валюты, правда, если нужна крупная сумма, лучше заказать ее заранее», — отметил Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн и в офисах банка курсы валют разные. Кроме того, в разных офисах банка они также могут отличаться. Курсы валют и адреса центров конверсии можно найти на сайте Сбербанка.

