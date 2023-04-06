Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:21, 6 апреля 2023Культура

Украинский оперный дирижер Старовицкий погиб в бою в Донбассе

Украинский музыкант и дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий погиб в бою в Донбассе

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинский музыкант и дирижер, артист Национального академического симфонического оркестра и Киевского муниципального академического театра оперы и балета Константин Старовицкий погиб в бою в Донбассе. Об этом сообщили в Национальной филармонии Украины на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что Старовицкий сражался на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Он служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра, затем перевелся в Харьковскую область.

Константин Старовицкий родился в 1982 году в городе Бровары Киевской области. Он был известен как режиссер оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Рита» в Киеве. Постановка Старовицкого стала лауреатом четырех номинаций театральной премии «Киевская пектораль-2016».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны раскрыло подробности атаки 15 диверсантов на Брянскую область
Минобороны раскрыло детали сдачи в плен и гибели под обстрелом солдат ВСУ
Удар дрона по американской гаубице под Артемовском показали на видео
После столкновения с боевиками в Ингушетии возбудили дело
Нетрезвый американец украл палец из музея и избежал серьезного наказания
Украинский оперный дирижер Старовицкий погиб в бою в Донбассе
Перечислены съедобные весенние грибы в Москве и области
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
Бизнесмена застрелили на улице в российском городе
Бездомная завела блог о макияже и начала зарабатывать миллион рублей в месяц
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.