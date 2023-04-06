Украинский оперный дирижер Старовицкий погиб в бою в Донбассе

Украинский музыкант и дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий погиб в бою в Донбассе

Украинский музыкант и дирижер, артист Национального академического симфонического оркестра и Киевского муниципального академического театра оперы и балета Константин Старовицкий погиб в бою в Донбассе. Об этом сообщили в Национальной филармонии Украины на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что Старовицкий сражался на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Он служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра, затем перевелся в Харьковскую область.

Константин Старовицкий родился в 1982 году в городе Бровары Киевской области. Он был известен как режиссер оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Рита» в Киеве. Постановка Старовицкого стала лауреатом четырех номинаций театральной премии «Киевская пектораль-2016».