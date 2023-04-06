Москвичи стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране

CMP Group: спрос на покупку жилья в Таиланде со стороны москвичей вырос на 31,18 процента

С января по февраль 2023 года спрос на приобретение недвижимости в Таиланде со стороны москвичей увеличился на 31,18 процента относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что жители столицы стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании CMP Group (ГЖА.рф).

Специалисты отметили, что при этом в феврале спрос на приобретение недвижимости в Таиланде со стороны жителей Москвы оказался на 12,9 процента ниже, чем в январе. Однако, несмотря на отрицательную динамику, результат за февраль текущего года на 14,43 процента превысил показатель за второй месяц 2022-го. По сравнению с февралем 2021-го в 2023-м параметр вырос на 8,61 процента.

«В целом спрос со стороны клиентов из Москвы и из других регионов России в Таиланде практически одинаков. Это люди примерно одного уровня достатка. Разбег цен очень разный. На Пхукете покупают в основном от 100 тысяч долларов США, если говорить про Паттайю, то сделки идут от 25 тысяч долларов США», — рассказал генеральный директор CMP Group (ГЖА.рф) Алексей Котлов.

В апреле эксперты Tranio пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в Таиланде. По их данным, в первом квартале 2023 года спрос россиян на жилье в Таиланде вырос на 57 процентов в годовом выражении.