Турагент назвала достойную альтернативу пляжному отдыху за рубежом

Турагент Аверьянова посоветовала провести летний отпуск на Черном и Каспийском морях

Турагент и создательница турфирмы «Инна Тур» Инна Аверьянова назвала россиянам достойную альтернативу пляжному отдыху за рубежом — она посоветовала провести летний отпуск на берегу Черного, Каспийского или Азовского морей. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

По ее словам, многие популярные туристические направления для российских туристов больше недоступны, поэтому в выигрышном положении оказались в первую очередь отечественные курорты.

Эксперт обратила внимание соотечественников, что из-за значительного повышения спроса на южные направления России в предстоящем сезоне многие отели, работающие в формате раннего бронирования, уже заполнены наполовину. В особенности это касается Сочи, Анапы, Геленджика.

«Поток немного снизился только в Крым: это связано с неудобной логистикой. Тем не менее все равно загрузка в отелях очень даже неплохая. Самое главное, что, благодаря тому, что самолеты в Крым не летают, цены удалось удержать на уровне прошлого года», — рассказала Аверьянова.

Также среди туристов востребован отдых в Махачкале и Минеральных Водах. «Сейчас путешественники стремятся не только к пляжному туризму, но и проявляют интерес к экскурсионному: например, популярны разные сити-туры, автобусные туры по городам России. Очень популярны и речные круизы: из Москвы, Питера, Перми, Нижнего Новгорода», — заключила она.

Ранее в апреле РЖД объявили о запуске более 1,5 тысячи дополнительных составов в летний период на южных направлениях. Так, поезда соединят крупные города России с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и другими популярными курортами страны.