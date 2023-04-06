Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 6 апреля 2023Бывший СССР

Европейский дипломат заявил о давлении стран G7 на Украину

Bloomberg: европейский дипломат заявил о давлении G7 на Украину в проведении реформ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На Украине существует риск восстановления ослабленной власти олигархов, чья деятельность служит основой для коррупции в стране, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление Международного валютного фонда (МВФ).

«Доноры не боятся старых олигархов. Они боятся новых», — приводит издание мнение экс-главы украинского Центрального банка Валерии Гонтаревой в подтверждение этого тезиса.

Кроме того, страны Группы семи (G7), по словам неназванного европейского дипломата, оказывают давление на Киев с тем, чтобы тот продолжил реформы, приостановленные во время боевых действий. Эти реформы, как утверждается, должны быть сосредоточены вокруг укрепления институтов страны и борьбы с коррупцией.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в стране обсуждают идею создания единого государства-конфедерации с Польшей ради безопасности — на тот случай, если страну не примут в НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали массово отступать из Артемовска
Миллионер придумал способ скрыть богатство от жадных родственников
Турист сделал фотографию во время отпуска в Индии и погиб
В Канаде более миллиона человек остались без света из-за ледяного дождя
Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди
Иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам за помощь террористам
Раскрыта новая консоль PlayStation
В США рассказали о переметнувшейся на сторону Китая стране
Европейский дипломат заявил о давлении стран G7 на Украину
После падения украинского самолета у комбината в Брянской области нашли воронки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.