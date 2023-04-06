Европейский дипломат заявил о давлении стран G7 на Украину

Bloomberg: европейский дипломат заявил о давлении G7 на Украину в проведении реформ

На Украине существует риск восстановления ослабленной власти олигархов, чья деятельность служит основой для коррупции в стране, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление Международного валютного фонда (МВФ).

«Доноры не боятся старых олигархов. Они боятся новых», — приводит издание мнение экс-главы украинского Центрального банка Валерии Гонтаревой в подтверждение этого тезиса.

Кроме того, страны Группы семи (G7), по словам неназванного европейского дипломата, оказывают давление на Киев с тем, чтобы тот продолжил реформы, приостановленные во время боевых действий. Эти реформы, как утверждается, должны быть сосредоточены вокруг укрепления институтов страны и борьбы с коррупцией.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в стране обсуждают идею создания единого государства-конфедерации с Польшей ради безопасности — на тот случай, если страну не примут в НАТО.