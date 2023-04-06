Представители четырех стран покинули заседание ООН на речи Львовой-Беловой

Делегаты США, Британии, Албании и Мальты покинули заседание ООН на речи Львовой-Беловой

Представители США, Британии, Албании и Мальты покинули заседание ООН во время выступление уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пока она выступала на неформальном заседании Совбеза. Об этом пишет Reuters.

Британия и США сорвали веб-трансляцию неофициальной встречи ООН по Украине, созванной Москвой для обсуждения вопроса эвакуации детей из зон конфликта на Украине. Делегаты Албании и Мальты также покинули конференц-зал ООН, где проходило обсуждение, во время речи Львовой-Беловой.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд затем объяснила журналистам, что Лондон и Вашингтон не хотели, чтобы у россиянки была «международная трибуна для распространения дезинформации и попыток оправдать ужасные действия на Украине».

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой. Решение связали с обвинениями в незаконном вывозе детей с Украины. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.