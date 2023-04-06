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20:55, 6 апреля 2023Мир

В Белом доме высказались о выводе войск США из Афганистана

Белый дом: решение о выводе войск США из Афганистана является верным

Фото: Alastair Grant-WPA Pool / Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал решение о выводе войск США из Афганистана верным. По его словам, администрация американского лидера уверена, что это помогло стране с кризисом вокруг Украины, пишет Reuters.

Кирби сообщил, что профильные ведомства страны провели «тщательные внутренние проверки», касающиеся данного решения. Их доклад передали в комитеты обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

В Белом доме полагаются, что сейчас Вашингтон имеет более прочные стратегические позиции, а потому обладает большими возможностями для поддержки Киева и выполнения обязательств в сфере безопасности по всему миру. Кроме того, там считают, что прекращение «наземной войны в Афганистане» позволило США конкурировать с Китаем.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории государства. Политик указал, что вследствие некомпетентного выхода из ближневосточной страны Америка «оставила там американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на сумму 85 миллиардов долларов».

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) захватили ряд регионов страны, и уже 15 августа — ее столицу Кабул. Некоторые политики и дипломаты на Западе и в России назвали произошедшее американским провалом. Вашингтон при этом настаивает, что вывод войск был необходим.

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Варвара Кошечкина
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