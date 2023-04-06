Похудевший на 11 килограммов за три месяца мужчина раскрыл секреты своего успеха

Мужчина из Сингапура сбросил 11 килограммов благодаря правильному питанию и тренировкам

39-летний медицинский работник из Сингапура Ян Тань сбросил 11 килограммов за три месяца и раскрыл секреты успешного похудения. Об этом сообщает Men’s Health.

Мужчина с детства занимался спортом: поднимал тяжести и участвовал в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Во взрослом возрасте он продолжил вести активный образ жизни и ходил в спортзал несколько раз в неделю. Несмотря на это Тань имел высокий процент жира в организме и достиг своего максимального веса в 92 килограмма. Мужчина ненавидел вставать на весы и смотреть на себя в зеркало. Однажды он наткнулся на серию статей о людях, сбросивших вес, и твердо решил взяться за здоровье и похудеть.

Тань утверждает, что правильное питание и тренировки — два его главных ключа к успеху в избавлении от лишнего веса. Раньше мужчина питался мучными изделиями и едой навынос. Сейчас он отдает предпочтение свежим фруктам и овощам, ест куриную грудку и рыбу, а перекусывает протеиновыми батончиками. Помимо этого, Тань отслеживал количество съеденного за день: носил с собой карманные весы и записывал все продукты в специальное приложение.

Мужчина также стал проходить не менее 10 тысяч шагов в день, начал заниматься силовыми тренировками по часу три раза в неделю, а в остальные дни занимался кардиотренировками. «Я заново выучил упражнения, которые, как мне казалось, я знал как свои пять пальцев. Мой личный тренер подробно объяснил, почему так важна хорошая физическая форма и как выполнять каждое упражнение для достижения максимального эффекта», — рассказывает он. Благодаря тренеру Тань также стал дисциплинированным и внимательным.

Всего за три месяца медицинский работник похудел на 11 килограммов и набрал около двух килограммов мышечной массы. Кровяное давление и уровень холестерина мужчины нормализовались, он начал чувствовать себя более энергичным и стал лучше спать. Кроме того, к Таню вернулась уверенность в себе.

По словам мужчины, самый простой способ улучшить свою физическую форму — больше ходить и повторять себе фразу «ты то, что ты ешь». «Людям, которые действительно хотят добиться результатов, я рекомендую заниматься с хорошим тренером. Даже будучи медицинским работником, разбирающимся в анатомии человека, силовых тренировках и питании, мне было трудно собрать все это воедино без помощи специалиста», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что житель Индии сбросил 20 килограммов за четыре месяца из-за боли в суставах и одышки. В первую очередь мужчина изменил рацион и составил для себя особую диету.