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20:15, 7 апреля 2023Мир

Бывшая зампомощника генсека НАТО связала проблемы альянса со Столтенбергом

The Times: экс-зампомощника генсека НАТО заявила, что у альянса нет долгосрочной стратегии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет долгосрочной стратегии развития альянса. Об этом сообщает The Times со ссылкой на книгу «Sehenden Auges» бывшего заместителя помощника генсека Стефани Бабст.

Экс-зампомощника главы альянса выступила с критикой нынешнего руководства блока и заявила, что во время ее работы в организации Столтенберг и бывший глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич не уделяли внимания проектам стратегического глобального планирования будущей деятельности альянса.

Бабст считает, что у руководства не было интереса к разработке долгосрочной стратегии и просчету возможных угроз. Она связала с этим тот факт, что блок часто не может предотвратить возникновение некоторых проблем.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о разногласиях в НАТО относительно возможного вступления Украины в альянс. США, Германия и Венгрия выступили против усилий Польши и стран Балтии предложить Киеву более тесные связи с организацией.

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Семен Александров
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