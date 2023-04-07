Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:54, 7 апреля 2023Культура

В возрасте 101 года умер номинированный на «Оскар» оператор Билл Батлер

На 102-м году жизни скончался оператор фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Билл Батлер

Кадр: Filmfestivals.com / YouTube

Скончался американский кинооператор и номинант премии «Оскар» Билл Батлер (имя при рождении — Уилмер Кейбл Батлер). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на Американское общество кинематографистов (ASC).

Кинематографист умер в среду, 5 апреля, в возрасте 101 года. Причина смерти не уточняется.

Уилмер Кейбл Батлер родился 7 апреля 1921 года в городе Крипл Крик, США. Свою творческую карьеру он начал в 1962 году с создания документальных картин. В игровом кино Батлер дебютировал на съемках фильма «Бесстрашный Фрэнк» постановщика Филипа Кауфмана. Батлер также работал над культовыми «Челюстями», «Разговором» и «Крестным отцом» Фрэнсиса Форда Копполы. Был добавочным оператором на производстве ленты «Пролетая над гнездом кукушки», за которую был номинирован на премию «Оскар» вместе с Хаскеллом Уэкслером.

Батлер являлся членом Американского общества кинооператоров. В 2002 году стал лауреатом награды ASC за жизненные достижения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
Китай ответил Западу по ситуации на Украине
В возрасте 101 года умер номинированный на «Оскар» оператор Билл Батлер
Воспитательные меры отчима закончились смертью пятилетнего пасынка
ФСБ задержала агента СБУ за сбор данных о дислокации войск под Херсоном
ДТП со взрывом фуры с лакокрасочными материалами попало на видео в Узбекистане
США призвали страны мира депортировать в КНДР северокорейских нелегалов
РЖД выплатили более двух миллионов рублей за сбитого амурского тигра
53-летняя Дженнифер Лопес снялась топлес и раскрыла секрет своей красоты
Мужчина женился на похожей на его дочь девушке вдвое моложе себя
Тарасенко забросил шайбу бывшему клубу в матче НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.