Турция предсказала эскалацию конфликта на Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу: весной ожидается эскалация украинского конфликта

В весенние месяцы на Украине ожидается эскалация конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Турция очень озабочена сложившейся ситуацией. «Турция всегда говорила и будет говорить, что нет победителей и проигравших в этой войне, и только справедливый мир может завершить этот конфликт», — заявил дипломат.