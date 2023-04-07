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12:43, 7 апреля 2023Мир

Турция предсказала эскалацию конфликта на Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу: весной ожидается эскалация украинского конфликта

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В весенние месяцы на Украине ожидается эскалация конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Турция очень озабочена сложившейся ситуацией. «Турция всегда говорила и будет говорить, что нет победителей и проигравших в этой войне, и только справедливый мир может завершить этот конфликт», — заявил дипломат.

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Семен Александров
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